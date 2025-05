Strada Levata uno sguardo sulla storia urbana della città in una mostra di Valeria Poli

In occasione del millenario della chiesa dei SS. Nazaro e Celso, Valeria Poli ci invita a esplorare "Strada Levata - La storia urbana per immagini". Un viaggio nel tempo che non solo celebra un edificio iconico, ma racconta anche l'evoluzione della zona ovest della città. Scopriremo come i cambiamenti architettonici riflettano le trasformazioni sociali e culturali. Non perdere l'occasione di immergerti nella nostra storia!

L’anniversario di fondazione della chiesa dei SS. Nazaro e Celso, nel 1025, offre l’occasione per indagare non solo le tappe salienti della storia dell’edificio, ma anche la trasformazione urbana della zona ovest della città. La mostra "Strada Levata - La storia urbana per immagini" che sarà. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Strada Levata", uno sguardo sulla storia urbana della città in una mostra di Valeria Poli

