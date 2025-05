Straborgo 2025 al via i Modena City Ramblers super ospiti in piazza Mazzini | il programma completo di stasera 30 maggio

I Modena City Ramblers accendono la magia di Straborgo 2025, un festival che celebra la musica e la cultura dal 30 maggio al 2 giugno a Livorno. La piazza Mazzini diventa il palcoscenico ideale per tre concerti imperdibili, unendo tradizione e innovazione. In un momento in cui la musica dal vivo torna a far battere i cuori, non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica! SarĂ un viaggio tra note e emozioni!

Saranno i Modena City Ramblers ad aprire l'edizione 2025 di Straborgo, la kermesse che si svolge dal 30 maggio al 2 giugno nell'omonimo quartiere livornese. Il cuore pulsante della festa sarĂ , come sempre, piazza Mazzini con il grande palco che ospiterĂ tre concerti (tutti con inizio alle 22) e. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Straborgo 2025 al via, i Modena City Ramblers super ospiti in piazza Mazzini: il programma completo di stasera 30 maggio

Cerca Video su questo argomento: Straborgo 2025 Via Modena Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Straborgo 2025; Straborgo al via, i Modena City Ramblers super ospiti in piazza Mazzini; Al via dal 30 maggio Straborgo 2025; Straborgo 2025 | La festa del rione dal 30 maggio al 2 giugno: divieti di sosta e di transito, come cambia la viabilitĂ . 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Domani inizia Straborgo: tutti gli eventi, i concerti e le modifiche al traffico

Come scrive livornopress.it: Da domani, venerdì 30 maggio, e fino a lunedì 2 giugno torna Straborgo, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di ...

A Straborgo 2025 arrivano i Modena City Ramblers

Si legge su livornopress.it: Dopo Gaia e I Patagarri saliranno sul palco di Straborgo 2025 I Modena City Ramblers. Lo faranno nell’ottantesimo Anniversario della Liberazione e celebrando il trentennale della pubblicazione dello ...

Straborgo, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle modifiche alla viabilità

Si legge su msn.com: Livorno, per agevolare i residenti durante i giorni del festival, chi è in possesso del contrassegno di sosta “K” potrà parcheggiare gratuitamente negli stalli blu situati in scali d’Azeglio e in via ...