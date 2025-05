Storica visita del ministro saudita Faisal bin Farhan a Ramallah tra tensioni in Cisgiordania

La storica visita del ministro saudita Faisal bin Farhan a Ramallah segna un momento cruciale nei rapporti arabo-israeliani. In un contesto di crescenti tensioni in Cisgiordania e dopo l'annuncio di nuove costruzioni israeliane, questo incontro potrebbe rappresentare un'opportunità unica per rilanciare il dialogo. È un passo audace che invita a riflettere su come la diplomazia possa plasmare il futuro della regione. Sarà davvero un avvio di pace?

Il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan si recherà domenica a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, in quella che sarà la prima visita di un ministro degli Esteri saudita nei Territori palestinesi dal 1967, ha affermato oggi una fonte dell'ambasciata palestinese a Riad. Questo annuncio giunge mentre Israele ha appena annunciato la costruzione dello "Stato ebraico israeliano" nel territorio palestinese occupato dal 1967 e la creazione di 22 nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerati illegali secondo il diritto internazionale.

