Stop temporaneo ai lavori sui giunti dell' asse attrezzato | riapre per qualche giorno il ponte Paolucci

Un respiro di sollievo per gli automobilisti: lavori sospesi sull'asse attrezzato! In vista della festa della Repubblica, il ponte Paolucci riapre, offrendo un'opportunità imperdibile per un viaggio senza intoppi. Questo stop temporaneo non è solo una questione di comodità, ma un segnale di come la pianificazione delle infrastrutture possa migliorare la qualità della vita in città. Approfittane e goditi il lungo weekend!

Stop ai lavori sulle rampe dell’asse attrezzato dove proseguono gli interventi di sostituzione dei giunti per limitare i disagi al traffico nel lungo fine settimana che porta alla festa della Repubblica di lunedì 2 giugno. Dalle 15 di venerdì 30 maggio e fino alle 7 di martedì 3 giungo il ponte. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Stop temporaneo ai lavori sui giunti dell'asse attrezzato: riapre per qualche giorno il ponte Paolucci

A sorpresa riprendono i lavori a Pietralata dopo il caos e lo stop di ieri | GUARDA

A sorpresa, i lavori a Pietralata riprendono dopo il caos e lo stop di ieri. Si riaccendono così le speranze per il nuovo stadio della Roma, proprio mentre gli operai sono impegnati nelle delicate operazioni di recinzione, un passaggio cruciale prima della presentazione definitiva del progetto.

