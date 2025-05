Stop per Myrta Merlino a Pomeriggio 5 chi prenderà il suo posto?

Myrta Merlino si ferma, ma il suo addio a "Pomeriggio 5" segna solo l'inizio di un nuovo capitolo in casa Mediaset. Con Rete4 pronta ad accoglierla, ci si domanda chi sarà la nuova protagonista di un programma che ha saputo conquistare il pubblico. Mentre il mondo dei talk show continua a evolversi, la competizione tra i volti televisivi si fa sempre più interessante. Rimanete con noi per scoprire chi avrà il compito di guidare il pom

Come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, Myrta Merlino non tornerà per il terzo anno consecutivo a Pomeriggio 5, anche se resterà a Mediaset. Per lei si apriranno le porte di Rete4. Chi prenderà il suo posto a settembre per la 18esima edizione di Pomeriggio 5? Quel che è certo per ora è il nome di colei che prenderà il posto di Myrta Merlino in estate, ovvero: Alessandra Viero. In questi due anni gli ascolti tv di Pomeriggio 5 sono crollati e la compagna di Marco Tardelli ha quotidianamente perso la sfida contro La vita in diretta di Alberto Matano. Non è riuscita a legare con i telespettatori come fatto per tanti anni da Carmelita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Stop per Myrta Merlino a Pomeriggio 5, chi prenderà il suo posto?

Myrta Merlino pronta a lasciare Pomeriggio 5? Arriva l’indiscrezione: ” Non ce la fa più a lavorare tutti i pomeriggi”

Myrta Merlino pronta a dire addio a Pomeriggio 5? Secondo quanto riportato da Dagospia, la conduttrice starebbe valutando l'idea di lasciare il programma pomeridiano, stanca dell'impegno quotidiano.

Cerca Video su questo argomento: Stop Myrta Merlino Pomeriggio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stop Mattino Cinque, Dario Maltese rimpiazza Federica Panicucci (ma trema anche Myrta Merlino): cosa succede; Chiara Ferragni, tensioni a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino: “Modi orrendi”; Myrta Merlino, smascherata la sua grande contraddizione: cosa ha fatto con Al Bano a Pomeriggio 5; Perché Uomini e Donne non va in onda oggi e domani pomeriggio: cosa va in onda al suo posto da lunedì 2 giugno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Myrta Merlino lascia “Pomeriggio 5” dopo due anni. Parte il toto-nomi (ma Barbara D’Urso non c’è)

msn.com scrive: L’esperimento di rendere il programma più simile a “La vita in diretta” non ha funzionato. Per la giornalista forse un futuro su Rete4. Al suo posto? Mistero ...

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio 5? L’indiscrezione

Scrive dire.it: Myrta Merlino starebbe per dire addio a Pomeriggio 5. A lanciare l'indiscrezione è Giuseppe Candela su Dagospia.

“Myrta Merlino lascia Pomeriggio 5”: spunta la data

msn.com scrive: Pare essere deciso il futuro di Myrta Merlino, almeno quello legato alla conduzione di Pomeriggio 5. Ecco cosa filtra e dove andrà.