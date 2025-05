Stop alle relazioni con Israele centrodestra non partecipa al voto | Non spetta al Comune occuparsi di politica estera

Il Consiglio comunale di Bari ha acceso un dibattito acceso, approvando un ordine del giorno contro le relazioni con Israele. Una scelta che amplifica le tensioni politiche locali e si inserisce in un contesto globale sempre più polarizzato. Un aspetto interessante? La decisione di non partecipare al voto da parte del centrodestra, che sottolinea il confine tra politica estera e amministrazione locale. Riuscirà questa posizione a influenzare la percezione pubblica?

Nella giornata di ieri, il Consiglio comunale di Bari ha approvato a maggioranza un ordine del giorno, presentato dai gruppi di centrosinistra, che chiede, condannando e azioni dello stato d'Israele contro i palestinesi a Gaza, chiede di non autorizzare "per le prossime edizioni della Fiera del.

