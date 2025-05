Stop alla musica in spiaggia e in centro vietati vocalist e alcolici | giro di vite per l' estate a Milano Marittima

Milano Marittima si prepara a un'estate di cambiamenti: stop alla musica in spiaggia e al centro, niente vocalist e alcolici. Questa mossa del Comune di Cervia mira a combattere la "mala movida" e garantire un turismo di qualità , rispondendo così alle crescenti preoccupazioni dei residenti. Un'iniziativa che potrebbe segnare un nuovo trend nelle destinazioni estive italiane, dove il relax e la sicurezza tornano al centro dell'esperienza turistica. Curiosi di scoprire come reagir

Giro di vite contro la "mala movida" a Milano Marittima. Come promesso il Comune di Cervia, dopo le proteste degli ultimi mesi insorte a causa di episodi di criminalitĂ e di serate musicali a livelli troppo alti, ha emanato un'ordinanza per "garantire la tutela della qualitĂ turistica", che. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Stop alla musica in spiaggia e in centro, vietati vocalist e alcolici: giro di vite per l'estate a Milano Marittima

Prezzi dei carburanti: giro di vite della guardia di finanza per contrastare le speculazioni

La Guardia di Finanza intensifica i controlli sui prezzi dei carburanti in Italia, dopo l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 15 maggio.

Cerca Video su questo argomento: Stop Musica Spiaggia Centro Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Il nuovo format “Cocoricò in Bikini” incendia la spiaggia: musica elettronica no stop con i migliori dj internazionali. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Stop musica in spiaggia, rivolta contro l’ordinanza: «Così Fregene muore»

Scrive ilmessaggero.it: Ad accompagnare la domenica in spiaggia a Fregene ... c’era una comunione da festeggiare. Ma niente musica, dj set o canzoni da canticchiare. L’ordinanza del sindaco di Fiumicino Mario ...

“Stop alle discoteche in spiaggia”

Come scrive ilrestodelcarlino.it: Per questione di opportunità e senso di responsabilità preferiamo omettere i dettagli di ciò che è accaduto in centro e sul lungomare ... “no alle discoteche in spiaggia”.

A Martina Franca dopo la mezzanotte stop alla musica all’esterno dei locali

Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it: martina franca Una tregua per la quiete del centro storico. Il gruppo Horeca di Martina Franca ha presentato ieri un codice di autoregolamentazione che promette di ridefinire la convivenza tra le dina ...