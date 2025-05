Stop al passaggio dei bus elettrici dalla Strada Parco di Pescara La decisione del Tar a un mese dall’entrata in servizio

Un mese dopo l'attesissimo avvio, il TAR blocca il passaggio dei bus elettrici sulla Strada Parco di Pescara, un'area preziosa per la comunità. Questo colpo di scena mette in luce la costante battaglia tra mobilità sostenibile e necessità di preservare spazi verdi. In un'epoca in cui le città cercano di integrare natura e trasporti, Pescara si trova a un bivio cruciale: come conciliare progresso e natura? La risposta è più urgente che mai.

Dopo appena un mese, è piombato lo stop al passaggio dei bus elettrici sulla cosiddetta Strada Parco di Pescara, l’ex tracciato ferroviario trasformato, di fatto, in una dorsale di 6 km di cemento e alberi interdetti al traffico, un polmone verde in cui passeggiare, correre e andare in bici. Le corse erano partite il 28 aprile e univano la zona dei Grandi Alberghi di Montesilvano con quella della stazione di Pescara. “Oggi è stato scritto un pezzo di futuro della nostra città” aveva affermato, a caldo dopo l’inaugurazione, il sindaco pescarese Carlo Masci. A monte c’è una storia lunga e accidentata, un romanzo d’appendice che vale la pena di riepilogare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stop al passaggio dei bus elettrici dalla “Strada Parco di Pescara”. La decisione del Tar a un mese dall’entrata in servizio

