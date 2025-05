Stop ai device dopo le 22 | 30 e mai durante i pasti | la guida completa del pedagogista Sidoti per genitori che vogliono educare i figli all’uso responsabile della tecnologia

Nell'era digitale, educare i figli all'uso responsabile della tecnologia è fondamentale. Il pedagogista Massimo Sidoti propone regole chiare: stop ai device dopo le 22:30 e mai durante i pasti. Una guida preziosa per chi desidera un equilibrio tra vita reale e virtuale. Questa è l'occasione per riflettere sul rapporto tra famiglie e tecnologia, promuovendo momenti di qualità insieme. Scopri come trasformare la tecnologia in alleata, non in nemica!

Il pedagogista, Massimo Sidoti, Vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPE, ha elaborato una guida completa per aiutare genitori e figli a navigare nel complesso mondo della tecnologia digitale. Le sue indicazioni offrono un approccio equilibrato che non demonizza i device, ma ne promuove un utilizzo responsabile e consapevole, adattato alle diverse fasce d'età.

