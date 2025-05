Stile e innovazione Dalle passerelle agli abissi infiniti

Stile e innovazione si fondono in profondità con il nuovo Manta Diver Automatic 1000m di Breil. Ispirato alla storica referenza 51654.24 degli anni '70, questo modello in edizione limitata di 424 esemplari è una vera gemma per gli amanti dell'orologeria. Cinquantacinque anni dopo il debutto del primo Manta, Breil continua a reinventare l’icona, dimostrando che eleganza e funzionalità possono immergersi negli abissi senza paura. Scopri il tuo

La collezione Manta si arricchisce del nuovo modello Manta Diver Automatic 1000m, ispirato alla referenza 51654.24 lanciata alla fine degli anni 70, e realizzato in un’edizione limitata di 424 esemplari numerati. Dopo 55 anni dal lancio del primo modello Manta, Breil continua a scrivere la storia di questa iconica collezione di orologi che coniuga sapientemente performance e design in un connubio distintivo. Con il Manta Diver Automatic 1000m, Breil torna alle origini, rendendo omaggio al mondo delle immersioni professionali dotando l’orologio di una valvola di sfiato a pressione differenziale che permette al gas elio di fuoriuscire dalla cassa senza compromettere l’integrità dell’orologio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stile e innovazione. Dalle passerelle agli abissi infiniti

Stile e innovazione. Dalle passerelle agli abissi infiniti

