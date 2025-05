Step Futurability District apre per una tre giorni gratis | il programma

Step Futurability District celebra il suo terzo anno con un evento imperdibile: un weekend gratuito dal 30 maggio al 1° giugno a Milano! Scopri come la tecnologia può trasformare il nostro domani, esplorando esperienze interattive e innovazioni sorprendenti. In un'epoca in cui il futuro è sempre più presente, non perdere l'occasione di essere parte di questa avventura. Preparati a sognare, imparare e ispirarti!

Step Futurability District festeggia il suo terzo anniversario con un weekend a porte aperte. Dal 30 maggio al 1° giugno sarà possibile visitare lo spazio tecnologico sul futuro a Milano, situato in piazza Olivetti 1. I visitatori potranno immergersi gratuitamente nel futuro, sperimentando le.

