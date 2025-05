Stelle Marine Basket Ostia via al 60esimo anniversario | tutto il programma delle iniziative

Ostia si tinge di blu e bianco: le Stelle Marine Basket celebrano 60 anni di storia! Da oggi fino al 1° giugno, la squadra lidense festeggia con eventi coinvolgenti che riuniscono la comunità. Un viaggio emozionante tra passato e futuro, dove la passione per il basket incontra i valori dello sport. Scopri come una semplice idea è diventata un simbolo di unità e crescita per tutti. Non perdere l'occasione di essere parte di questa festa!

Ostia, 30 maggio 2025 – Proseguono ancora oggi, fino alla giornata di domenica 1 giugno, i festeggiamenti del 60esimo Anniversario di Fondazione delle Stelle Marine Basket di Ostia. La storica squadra lidense, nata il 31 maggio del 1965, quando ‘i Padri Pallottini della Parrocchia Regina Pacis ed un gruppo di appassionati della pallacanestro decisero di dar vita ad un progetto ambizioso: divulgare la cultura’. In questo modo, si legge sulla pagina ufficiale Facebook del team di pallacanestro di Ostia. E allora, in questi giorni si rivivranno episodi, ricordi ed emozioni indelebili con i giocatori attuali (settore maschile e femminile), le vecchie glorie (settore maschile e femminile), gli allenatori, i dirigenti e le famiglie. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

