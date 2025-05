Stefanos Tsitsipas ingaggia Ivanisevic come nuovo coach verso la stagione sull’erba

Stefanos Tsitsipas punta tutto su Goran Ivanisevic per rinascere sulla stagione erbosa. Dopo una primavera deludente, il greco cerca nuova linfa tra le racchette del croato, noto per aver guidato Novak Djokovic ai vertici del tennis mondiale. Questo ingaggio non è solo una mossa strategica: rappresenta un cambio di mentalità in un sport sempre più competitivo, dove le scelte giuste possono fare la differenza. Riuscirà Tsitsipas a ritrovare il suo gioco?

Archiviata una fallimentare primavera sulla terra rossa europea, Stefanos Tsitsipas cerca nuovi stimoli per provare ad uscire dalla crisi e ufficializza l'ingaggio di Goran Ivanisevic nel ruolo di coach. L'ex tennista croato è stato allenatore del fuoriclasse serbo Novak Djokovic dal 2019 al 2024 ed è reduce da una breve parentesi con la kazaka Elena Rybakina. Ad annunciare la notizia è stata Iconico Talent, l'agenzia che cura gli interessi di Tsitsipas, tramite una nota in cui viene specificato che la collaborazione comincerà già in occasione della stagione sull'erba con il grande obiettivo di fare bene a Wimbledon.

Stefanos Tsitsipas: “Sono molto deluso dalla mia prestazione, ma grandi meriti a Gigante”

Stefanos Tsitsipas esprime grande delusione per la sua prestazione dopo la perdita contro Matteo Gigante al Roland Garros, una sconfitta inattesa e pesante che lo ha eliminato prima del previsto.

