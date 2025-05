Stefano Nazzi | La cronaca nera dice molto di noi Vallanzasca e Turatello sembravano ribelli in realtà facevano tutto per soldi in una logica criminale

Stefano Nazzi ci porta nel cuore pulsante di una Milano oscurata dalla criminalità con il suo nuovo libro “Canti di guerra”. Un viaggio tra le strade di un'epoca in cui i nomi di Vallanzasca e Turatello suscitavano ammirazione, ma rivelavano una realtà spietata: il denaro prima di tutto. In un contesto in cui la violenza era all’ordine del giorno, Nazzi svela come la cronaca nera racconti non solo crimini, ma l'anima di una città in tumult

Milano – Milano Calibro 9. Come nel capolavoro di Ferdinando Di Leo. Che all’epoca (anni ’70) la città aveva una percentuale di omicidi che neanche a Medellín: 150 all’anno. Periodo complesso. Che Stefano Nazzi ha indagato per Mondadori in “Canti di guerra”. Una narrazione nera. Nerissima. Come d’abitudine per il giornalista del podcast “Indagini“. Un racconto segnato dalle figure di Francis Turatello, Vallanzasca, Angelo Epaminonda. Il 5 giugno al Piccolo Teatro Strehler in forma di reading, nella prima edizione del Milano Film Fest. Una città a mano armata. A cui il nuovo festival dedica un focus con retrospettiva sui poliziottieschi e masterclass dei Manetti Bros. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stefano Nazzi: “La cronaca nera dice molto di noi. Vallanzasca e Turatello sembravano ribelli, in realtà facevano tutto per soldi in una logica criminale”

