Stefania Cappa che incastrò Alberto Stasi sui video porno nel pc da anni fa la pm nei tribunali sportivi e pizzica i molestatori sessuali

Stefania Cappa, nota per aver incastrato Alberto Stasi, oggi porta la sua battaglia contro il revenge porn nei tribunali sportivi. Un tema scottante che risuona sempre più nel mondo dello sport, dove la tutela delle giovani atlete è fondamentale. L’ultimo scandalo in Veneto, con un allenatore e un atleta patteggiatori per molestie, sottolinea l’urgenza di proteggere le vittime e garantire giustizia. Una lotta che coinvolge tutti noi!

L'ultimo caso è venuto alla luce il 14 maggio scorso quando in Veneto hanno patteggiato davanti al tribunale penale per revenge porn un allenatore di sci e un atleta tesserato della Fisi (Federazione italiana sport invernali) per avere diffuso video porno di loro allieve minorenni condividendole con altri atleti del gruppo in una chat whatsapp chiamata «Francesco Totti». Ma non era stata la giustizia italiana a scoprire quel caso. Era stata una pm della giustizia sportiva, la procuratrice federale della Fisi, che aveva raccolto la testimonianza delle giovani allieve e portato a processo i due ottenendone la sospensione (per 6 mesi) dalla federazione.

