Stazione caos tram C’è la rotatoria provvisoria | Difficilissimo spostarsi

Un nuovo cantiere approda in zona stazione, ma stavolta non si tratta propriamente della costruzione del tram, bensì di una ' penisola operativa centrale '. Proprio al centro del grande incrocio che impegna viale Masini, viale Pietramellara, via Matteotti e piazza XX Settembre, la nuova struttura infatti sarà realizzata per accompagnare i lavori della linea rossa e permettere agli addetti di lavorare al suo interno. Inoltre, come informa il Comune, la penisola, "garantirà la circolazione veicolare lungo tutte le direttrici coinvolte attraverso la creazione di una sorta di rotatoria temporanea", eccezione fatta per i veicoli provenienti dal ponte di Galliera, che non potranno più svoltare a sinistra verso l'autostazione e che dovranno trovare una strada alternativa o che dovranno fare un'inversione in direzione della stazione.