Statuto siciliano la Cisl | Accolta la nostra proposta di una revisione attuativa dell' articolo 37

La revisione attuativa dell’articolo 37 dello Statuto siciliano segna un passo cruciale verso l’autonomia e il rilancio della nostra regione. La Cisl applaude l’iniziativa del presidente Schifani, sottolineando l’importanza di adeguare le normative alle esigenze attuali. In un periodo in cui l'autonomia locale è sempre più al centro del dibattito nazionale, questa proposta potrebbe trasformarsi in un modello per altre regioni. Un'opportunità imperdibile per costruire un futuro migliore!

"Registriamo con favore la volontà del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, di avviare una revisione attuativa dell'articolo 37 dello Statuto siciliano, che accoglie la nostra proposta presentata a febbraio. È infatti indispensabile, come abbiamo ampiamente evidenziato, prevedere.

Revisione dello Statuto, Cisl: “Accolta la nostra proposta”

Statuto siciliano e autonomia fiscale, nuova trattativa Stato-Regione, Schifani ottiene l’ok dal Ministero dell’economia

Sicilia: Musumeci, Statuto così com'è non funziona

