Statuto e federalismo fiscale si riattiva il tavolo di confronto tra Stato e Regione

Il tavolo di confronto tra Stato e Regione Siciliana si riattiva, un passo significativo verso una gestione più autonoma delle finanze locali. Mentre il federalismo fiscale si fa strada nel dibattito nazionale, la proposta del presidente Schifani segna un momento cruciale per le autonomie regionali. Questo incontro potrebbe realmente cambiare il modo in cui vengono distribuiti i fondi, aprendo la strada a un'Italia più equa e sostenibile. Sarà interessante vedere come evolverà!

Accogliendo la proposta del presidente Renato Schifani, il viceministro dell’Economia e delle finanze Maurizio Leo ha comunicato che verrà riattivato il "tavolo di confronto" tra governo nazionale e Regione Siciliana in tema di profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale. L'annuncio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Statuto e federalismo fiscale, si riattiva il tavolo di confronto tra Stato e Regione

Studenti a lezione di autonomia, si celebra lo Statuto della Regione Siciliana

In occasione del 15 maggio, anniversario della promulgazione dello Statuto della Regione Siciliana nel 1946, gli studenti partecipano a una lezione dedicata all'importanza di tale documento, che ha segnato l'autonomia dell'isola e il suo riconoscimento nella Costituzione italiana nel 1948.

