Stati generali della partecipazione | cittadini e istituzioni uniti in patti tavoli e Case della Partecipazione

A Perugia, un nuovo capitolo della democrazia partecipativa prende forma: gli Stati Generali della Partecipazione. In un’epoca in cui il coinvolgimento dei cittadini è cruciale per affrontare le sfide sociali, questo progetto triennale mira a creare spazi concreti dove le idee si trasformano in azioni. Scopri come tavoli, patti e case della partecipazione stanno ridefinendo il rapporto tra comunità e istituzioni, rendendo ogni voce un tassello fondamentale del cambiamento!

Un percorso triennale articolato in otto azioni, condiviso tra Comune di Perugia e Dipartimento di Scienze Politiche dell’UniversitĂ degli Studi, che punta, tra l’altro, a rendere capillare la partecipazione attraverso luoghi dedicati al coinvolgimento diretto delle comunitĂ . E’ quanto è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - "Stati generali della partecipazione": cittadini e istituzioni uniti in patti, tavoli e Case della Partecipazione

