statale della malpensa chiude per una giornata il ponte sul ticino a varallo pombia

Mercoledì 4, il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo chiuderà per lavori dalle 8 alle 16. Questa interruzione sulla statale della Malpensa ci ricorda quanto sia vitale la manutenzione delle infrastrutture nel nostro paese. Con l’aumento del traffico turistico e commerciale, ogni intervento diventa cruciale per garantire sicurezza e fluidità. Pianifica il tuo viaggio e non farti sorprendere: la qualità delle strade è un tema che tocca tutti noi!

Chiude per una giornata il ponte sul Ticino tra Varallo Pombia e Somma Lombardo, lungo la strada statale della Malpensa. Secondo quanto comunicato da Anas al Comune, il traffico sul ponte attiguo alla centrale idroelettrica di Porto della Torre sarà interrotto dalle 8 alle 16 di mercoledì 4.

Statale 106 Jonica, aperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Assi

È stato riaperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Assi lungo la SS 106 Jonica, nel tratto di Monasterace.

