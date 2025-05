Stasi e l’intervista senza autorizzazione a Le Iene | cosa disse sul caso di Garlasco

L'intervista di Stasi a Le Iene riaccende la discussione sul caso di Garlasco e solleva interrogativi etici sul rapporto tra giustizia e media. Registrata durante un permesso premio, la sua testimonianza offre uno sguardo inquietante su un delitto ancora avvolto nel mistero. È un momento cruciale in cui si intrecciano diritto all'informazione e rispetto per le vittime. Qual è il confine tra notizia e spettacolo? Scopriamolo insieme.

Stasi registrò l'intervista il 22 marzo durante un permesso premio e secondo il direttore del carcere di Bollate non ci sono gli estremi di una violazione.

"Stasi ha coperto i veri mandanti". La strana intervista dell’avvocato di Sempio

Nel delicato contesto del delitto di Garlasco, l'intervista dell'avvocato Massimo Lovati a "Quarta Repubblica" solleva interrogativi inquietanti.

Delitto di Garlasco, pg di Milano chiede la revoca della semilibertà per Alberto Stasi; Garlasco: concessa la semilibertà ad Alberto Stasi; Pg Milano chiede revoca semi libertà per Stasi; Angela Taccia chi è l' avvocato di Sempio | dall' amicizia con Marco Poggi all' ex fidanzato Biasibetti che conosceva Stasi e che è diventato prete.

