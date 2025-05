Stasera la Cena Itinerante ’Legàmi’ tra arte e cibo

Stasera, Faenza si veste di arte e sapori con la XVII edizione della Cena itinerante "Legàmi". Un evento che celebra l'unione tra cultura e gastronomia, trasformando le strade in un ristorante a cielo aperto. In un'epoca in cui il food e l'arte si intrecciano sempre di più, non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica. Scopri come ogni piatto racconta una storia nel cuore pulsante della creatività!

Ritorna un appuntamento molto atteso a Faenza: la Cena itinerante. Giunta alla XVII edizione, rappresenta uno dei momenti più significativi del Distretto A Weekend, evento che unisce arte, cultura, socialità e cucina d'autore. Le strade e i cortili del quartiere artistico della città si trasformeranno in un grande ristorante a cielo aperto, grazie alla partecipazione di chef, cantine, ristoratori e realtà culturali del territorio. L'appuntamento è per questa sera dalle 19, il tema quest'anno è ' Legàmi ', come spiegano gli organizzatori " una parola che è insieme 'radice' e 'visione', che accoglie il passato e dischiude nuove prospettive.