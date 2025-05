Star Wars | Maul – Shadow Lord nuovi dettagli sulla trama | Ci saranno i cattivi contro i più cattivi

Preparatevi a un duello tra i cattivi più iconici dell’universo di Star Wars! La nuova serie animata "Maul – Shadow Lord", in arrivo su Disney+, esplorerà le sfide di Darth Maul in un periodo cruciale della saga. In un'epoca in cui l'antagonismo si fa sempre più affascinante, questo progetto promette di svelare nuove sfumature dei personaggi che amiamo odiare. Un motivo in più per immergersi nel lato oscuro della Forza!

Ad aprile, durante la Star Wars Celebration Japan, Lucasfilm ha annunciato che una nuova serie animata basata sulle avventure di Darth Maul, post-Guerre dei Cloni e pre-Star Wars Rebels, era in lavorazione per Disney+. La sinossi di Star Wars: Maul – Shadow Lord, pubblicata all’epoca, recita: “Dopo le Guerre dei Cloni, Maul progetta di ricostruire la sua organizzazione criminale su un pianeta non toccato dall’Impero. In una nuova serie ambientata dopo gli eventi dell’ultima stagione di The Clone Wars, Maul risorge per guidare le fazioni degli inferi”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

