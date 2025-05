St Stephen’s School Rome | eccellenza internazionale nel cuore della Capitale

Nel cuore di Roma, St. Stephen's School rappresenta un'eccellenza educativa che abbraccia il futuro. Fondata nel 1964, offre un percorso formativo internazionale e inclusivo per giovani dai 13 ai 18 anni. In un periodo in cui la globalizzazione richiede competenze sempre più ampie, questa scuola si distingue per la sua capacità di preparare i leader di domani. Un'opportunità imperdibile per chi cerca un'istruzione di qualità e un ambiente stimolante!

Adagiata ai piedi dell’Aventino, il colle più esclusivo di Roma, St. Stephen’s School è una scuola internazionale americana fondata nel 1964. Offre un’istruzione di alto livello per studenti dai 13 ai 18 anni, sia in regime di convitto che come studenti diurni. La scuola è aconfessionale, senza fini di lucro e accoglie studenti provenienti da oltre 57 nazioni diverse. St. Stephen’s combina il curriculum pre-universitario americano con il prestigioso programma del Diploma IB (International Baccalaureate), di cui è stata la prima scuola in Italia ad adottarlo. Il corpo docente è composto da studiosi, artisti e scienziati, molti dei quali con titoli accademici avanzati, che guidano gli studenti in un percorso educativo rigoroso e stimolante. 🔗 Leggi su Funweek.it

