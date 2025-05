Spunta di nuovo il filobus sulla strada parco e la giunta Masci approva la delibera per i lotti 2 e 3

Il filobus torna a percorrere la Strada Parco di Pescara, un passo significativo verso una mobilità sostenibile e moderna. La giunta Masci ha approvato la delibera per i lotti 2 e 3, segnando un cambiamento epocale nel trasporto urbano. Questo non è solo un esperimento: è un segnale forte che riflette un trend globale di città più verdi e vivibili. Rimanete sintonizzati, il futuro della mobilità è qui!

Spuntano i filobus sulla strada parco. Sono prove collegate ai collaudi, avviati in realtà già dalla scorsa settimana, fa sapere la Tua. C'è comunque un atto, deliberato dalla giunta comunale giovedì 29 maggio, che conferma le chiare intenzioni dell'amministrazione comunale di Pescara: il.

