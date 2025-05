Spruzzano spray urticante a scuola | studenti e prof evacuati scattano i soccorsi

Firenze, 30 maggio 2025 – Un atto di follia scuote la scuola superiore "Cellini". Uno spray urticante spruzzato in aula ha scatenato il panico, portando all'evacuazione di studenti e docenti. Questo episodio non è isolato: riflette un trend preoccupante nelle scuole italiane, dove l'insicurezza sembra crescere. Un invito alla riflessione su come garantire un ambiente sicuro per i nostri ragazzi. La sicurezza scolastica deve tornare al centro del dibattito!

Firenze, 30 maggio 2025 – Paura alle scuole superiori “Cellini” di via Masaccio. Qualcuno ha spruzzato spray urticante nella scuola. Ne è nato il caos, con diversi ragazzi che hanno avuto problemi respiratori e sono stati evacuati. Un collaboratore scolastico è stato portato in ospedale in codice verde. Accade venerdì 30 maggio più o meno alle fine delle lezioni, intorno alle 13.40. Qualcuno ha usato la bomboletta, non si sa se nel corridoio o in un’aula. Spruzzandone il contenuto. Subito in diversi hanno avvertito i classici sintomi, tra occhi arrossati e difficoltà respiratorie. E’ intervenuto, con diverse ambulanze, il personale del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spruzzano spray urticante a scuola: studenti e prof evacuati, scattano i soccorsi

