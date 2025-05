Spray al peperoncino spruzzato a scuola | otto studenti portati in ospedale

Un episodio preoccupante scuote ancora una volta il mondo scolastico: otto studenti ricoverati dopo l’uso di spray al peperoncino all'Itis Marconi di Verona. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole, in un contesto dove la violenza giovanile sembra crescere. È fondamentale educare le nuove generazioni al rispetto e alla gestione dei conflitti. Qual è il limite tra scherzo e rischio? La risposta potrebbe salvare vite.

Ancora spray al peperoncino in una scuola del Veronese. Questa volta l'episodio è stato registrato in città, all'Itis Marconi di piazzale Guardini. Stando a quanto appreso, intorno alle 12.30 di venerdì uno studente avrebbe utilizzato lo spray, causando l'intossicazione di altri 8 studenti, che. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Spray al peperoncino spruzzato a scuola: otto studenti portati in ospedale

Studenti intossicati dallo spray al peperoncino: è la seconda volta in pochi giorni

Un nuovo episodio di intossicazione da spray al peperoncino ha colpito l'istituto "Mariano Fortuny" di Brescia, segnando la seconda volta in pochi giorni.

Spray al peperoncino: 8 intossicati in scuola veronese

Si legge su msn.com: Otto studenti sono rimasti intossicati dopo che un altro studente haspruzzato spray al peperoncino all'Istituto Tecnico Statale Marconi di Verona, causando problemi respiratori e bruciori agli occhi.

Aveva spruzzato lo spray al peperoncino a scuola: studentessa paga la bravata con la denuncia

nordest24.it scrive: BOLZANO - Lo scorso 18 maggio, all’istituto Marie Curie di Bolzano, una giovane studentessa ha spruzzato dello spray al peperoncino all’interno della scuola, causando intossicazione degli studenti e u ...

Cremona, spray al peperoncino spruzzato a scuola: 5 studenti del liceo Anguissola in ospedale

Si legge su msn.com: Il tutto è accaduto intorno a mezzogiorno, quando in via Palestro sono arrivate le ambulanze, allertate dal personale scolastico. L'obiettivo ora è quello di risalire all'autore del gesto ...