Sportissimo l’eccellenza globale dello sport tech made in Bergamo

Sportissimo, l'eccellenza bergamasca del settore sport tech, si distingue per la sua capacità di trasformare le strutture sportive in ambienti all'avanguardia. Fondata nel 1978, l'azienda fonde tradizione e innovazione, rispondendo a un trend crescente: l'importanza di investire in attrezzature di qualità per migliorare le performance atletiche. Scopri come Sportissimo sta rivoluzionando il mondo dello sport, rendendo ogni allenamento un'esperienza unica!

Sportissimo, azienda bergamasca specializzata nella fornitura e installazione di attrezzatura atletica e arredamenti sportivi, è una realtà consolidata per tutte quelle strutture sportive che puntano su soluzioni efficaci e all’avanguardia. Fondata nel 1978 da Dante Acerbis, un imprenditore animato da una grande passione per lo sport e da una spiccata capacità di anticipare le esigenze del mercato, Sportissimo ha sviluppato negli anni una gamma completa di attrezzature sportive per coprire qualsiasi tipo di sport, dall’atletica leggera al basket, dalla ginnastica artistica al fitness. Con una sede di oltre 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sportissimo, l’eccellenza globale dello sport tech made in Bergamo

