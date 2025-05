Sport in tv oggi venerdì 30 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 30 maggio, il mondo dello sport si accende con eventi imperdibili! Il Roland Garros, il torneo di tennis più atteso, entra nel vivo e promette emozioni forti. Non perdere l’occasione di seguire i tuoi campioni preferiti: trovati pronto con la nostra guida completa sugli orari e le modalità di visione in streaming. La passione per lo sport è più viva che mai, preparati a viverla!

Oggi, venerdì 30 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul Roland Garros. Lo Slam di Parigi entra sempre più nel vivo e quest’oggi si assisterà ai match di terzo turno del tabellone maschile e femminile. Lorenzo Musetti, Matteo Gigante e Jasmine Paolini scenderanno in campo, con l’obiettivo di centrare l’accesso agli ottavi di finale e proseguire nella propria avventura. In primo piano anche la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025: una frazione molto impegnativa che metterà a dura prova i corridori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 30 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

