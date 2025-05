Spinto da mare e vento mentre fa kitesurf al largo di Otranto | 59enne salvato

Un'avventura che si trasforma in un'epica sfida: un 59enne di Como, mentre si gode il kitesurf al largo di Otranto, è stato salvato dalla Capitaneria di Porto dopo aver affrontato onde e venti implacabili. Questo incidente evidenzia l'importanza della sicurezza in sport acquatici sempre più popolari, dove la bellezza della natura può facilmente trasformarsi in pericolo. Preparati per l'avventura, ma non dimenticare mai il tuo piano di emergenza!

OTRANTO - Recuperato a circa cinque miglia dalla costa di Otranto il 59enne della provincia di Como, salvato dalla capitaneria di porto, dopo essere andato in difficoltà mentre stava praticando kitesurf a causa delle onde e del forte vento. Qui l'articolo completo . 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Spinto da mare e vento mentre fa kitesurf al largo di Otranto: 59enne salvato

