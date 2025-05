Spiagge non mancano i rincari

L'estate 2023 si tinge di rincari per le famiglie italiane, con un costo medio di 25,80 euro per un ombrellone e due lettini. L'Emilia Romagna, terza in classifica per aumenti, fa eco a un trend nazionale che incide sul budget estivo. Questo scenario mette in luce il crescente costo della vita, spingendo molti a rivalutare le proprie vacanze. Scopri come risparmiare senza rinunciare al relax!

Quanto spende, in media, una famiglia italiana per uno stabilimento balneare attrezzato? I prezzi sono cambiati rispetto all'anno scorso? E in che modo? Intanto, si può dire che l' Emilia Romagna è terza classifica per i rincari dopo Campania e Liguria. Se il costo medio nazionale si attesta sui 25,80 euro per un ombrellone e due lettini, per quanto riguarda la nostra zona il costo può arrivare a 27 euro (25 ma anche meno nei lidi ferraresi). Insomma, andare al mare anche in giornata (contando la benzina spesa per raggiungere le varie località) rischia di diventare un salasso. Se poi si mangia in spiaggia si rischia di superare ampiamente i 140 euro.

