La Spezia si prepara a festeggiare la finale dei playoff per la promozione in Serie A con un'ordinanza che trasforma i dehors dei locali in veri e propri stadi all’aperto. Un'opportunità imperdibile per vivere l'emozione della partita Spezia-Cremonese tutti insieme, mentre il trend dell'outdoor dining continua a conquistare le città italiane. Sarà un weekend di sport e socialità: chi non vorrebbe vivere la passione del calcio sotto il cielo stellato?

La Spezia, 30 maggio 2025 - In occasione della partita Spezia-Cremonese, la finale dei playoff per la promozione in Serie A, in programma domenica 1 giugno allo stadio Alberto Picco, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza che consente ai titolari di pubblici esercizi della città di trasmettere l’evento anche nei dehors esterni, di pertinenza delle attività commerciali. Considerato l’alto interesse da parte della cittadinanza e il desiderio dell’amministrazione comunale di favorire la partecipazione collettiva, sarà quindi possibile allestire impianti video nei dehors, in deroga ai consueti limiti di rumorosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spezia-Cremonese, firmata ordinanza per vederla nei dehors dei locali

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

