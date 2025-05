Spese militari Nato la Germania supporta l’obiettivo 5% e rilancia il dialogo Ue-Usa

La Germania alza la voce nel concerto della NATO, sostenendo l'ambizioso obiettivo del 5% del PIL per le spese militari. Questo incontro tra Berlino e Washington segna un cambio di passo, in un contesto globale in cui la sicurezza torna a essere una priorità. Riuscirà l'Europa a trovare una propria identità difensiva? La risposta potrebbe riscrivere le regole del gioco nella geopolitica contemporanea. Non perdere i prossimi sviluppi!

Primi segnali d’intesa sul nuovo corso dell’Alleanza Atlantica da Washington. Nel corso della sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti, il ministro degli esteri tedesco, Johann Wadephul, ha affermato che la Germania sosterrà la proposta Usa di portare l’impegno Nato al 5% del Pil investito nella Difesa durante il prossimo summit alleato di fine giungo all’Aja. Il tema è stato discusso durante il colloquio bilaterale con Marco Rubio, segretario di Stato Usa, che ha riguardato anche la prosecuzione del supporto all’Ucraina e i recenti sviluppi a Gaza. Il supporto tedesco alla proposta americana non implica (ancora) un impegno formale in termini di spesa, ma rappresenta un endorsement politico rilevante, soprattutto in vista del vertice olandese, dove (con ogni probabilità) si discuteranno i nuovi standard di spesa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spese militari Nato, la Germania supporta l’obiettivo 5% e rilancia il dialogo Ue-Usa

