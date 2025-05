Sperma di salmone sembra che Kris Jenner lo abbia usato per il suo glow-up Cos' è la procedura che anche Jennifer Aniston e Kim Kardashian hanno provato

La Salmon Sperm Facial sta conquistando Hollywood e non solo! Da Jennifer Aniston a Kim Kardashian, le star svelano il loro segreto di bellezza: il potere rigenerante dello sperma di salmone. Questo trattamento sorprendente promette un effetto anti-invecchiamento straordinario. In un’epoca in cui la cura della pelle è diventata una vera e propria mania globale, scopriamo insieme come un ingrediente così insolito possa far brillare il viso delle celebrità!

Le star di Hollywood, da Jennifer Aniston a Kim Kardashian e pare anche Kris Jenner, hanno reso popolare una procedura della Salmon Sperm Facial, contribuendo al suo successo e ad aumentare la curiosità su questo particolare ingrediente che offre benefici anti-invecchiamento.

Glow up incredibile per Kris Jenner, che con il volto levigato e senza rughe somiglia sempre di più alle figlie e innesca la voce di lifting chirurgico

Kris Jenner mostra un glow up sorprendente, con un volto sempre più levigato e senza rughe, alimentando rumors di un possibile lifting.

