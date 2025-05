Spedizione punitiva parla il 18enne aggredito | Ho avuto paura di morire

Kevin Stangherlin, l'18enne aggredito a Fonte, racconta la sua esperienza: «Ho avuto paura di morire». Una testimonianza che ci ricorda quanto sia attuale il tema della sicurezza nei nostri centri urbani. Le strade, un tempo considerate sicure, sembrano ora teatro di episodi inquietanti. Il coraggio di Kevin può essere un faro per tutti noi: è tempo di restituire dignità e protezione ai luoghi che abitiamo. La paura non deve vincere!

«Ho avuto paura di morire». Non usa mezzi termini Kevin Stangherlin, studente 18enne del centro di formazione professionale di Fonte, per descrivere la brutale aggressione subita martedì sera lungo via Bassanese, la strada tra Maser e Coste. Mentre stava rincasando dopo aver trascorso la serata.

“Ho avuto paura e sono fuggito”. 18enne picchiato a Prato, l’aggressore si pente e si costituisce

Un ragazzo di 17 anni, vittima di un'aggressione a Prato, racconta di aver avuto paura e di non essersi reso conto della gravità della situazione.

