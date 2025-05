Specchi rovesciati a Taranto Destra e sinistra a schemi inversi per Bitetti e Tacente

A Taranto, gli specchi rovesciati riflettono una politica capovolta, dove destra e sinistra danzano secondo schemi inversi. Questo fenomeno non è solo locale: sta diventando un trend in tutta Italia, simbolo di un'epoca in cui le certezze sono messe in discussione. In un contesto di cambiamenti rapidi, ciò che sembrava stabilito ora scricchiola. Un'opportunità per riscrivere le regole del gioco politico e risvegliare l'interesse dei cittadini!

Il mondo politico abituale capovolto in uno specchio rovesciato.

