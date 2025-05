Sparo di Capodanno la deposizione di Delmastro | Non mi trovavo nella stanza

Il Capodanno che ha lasciato il segno a Rosazza diventa un caso giudiziario. Durante l’udienza al tribunale di Biella, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha svelato di non trovarsi nella stanza al momento dello sparo. Questo episodio si inserisce in un trend più ampio di attenzione sulla sicurezza e la legalità durante feste pubbliche. La questione ora è: quanto siamo disposti a tollerare comportamenti rischiosi?

Durante l’udienza tenutasi presso il tribunale di Biella, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è stato ascoltato come testimone su richiesta della difesa nel processo a carico del deputato Emanuele Pozzolo, imputato per l’esplosione di un colpo di pistola nella notte di Capodanno 2024 a Rosazza. Delmastro, presente alla festa in cui è avvenuto l’incidente, ha chiarito: « Non ero nella stanza al momento dello sparo ». Davanti al giudice, ha descritto di trovarsi all’esterno quando ha percepito un rumore, che inizialmente gli è parso simile a un petardo. Solo in seguito ha saputo che si trattava di uno sparo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sparo di Capodanno, la deposizione di Delmastro: «Non mi trovavo nella stanza»

