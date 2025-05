Sparatoria a Rozzano cinque colpi di pistola e un 30enne ferito a terra | “Spedizione punitiva volevano uccidere”

Un'altra sparatoria scuote Rozzano, evidenziando l'emergenza della violenza legata al narcotraffico in Italia. Un 30enne è stato colpito da un proiettile in quello che sembra essere un tentativo di "spedizione punitiva". Questo episodio non è isolato: la criminalità organizzata sta rialzando la testa, mettendo in allerta le comunità locali. È tempo di riflettere su come intervenire per garantire sicurezza e prevenire simili tragedie.

Un 30enne è stato ferito da un colpo di pistola durante una sparatoria a Rozzano (Milano). I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i quattro aggressori che si sono dati alla fuga. Il sospetto è che si possa trattare di una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sparatoria a Rozzano, cinque colpi di pistola e un 30enne ferito a terra: “Spedizione punitiva, volevano uccidere”

Sparatoria in strada a Rozzano, uomo ferito da un proiettile

Una sparatoria in strada a Rozzano ha coinvolto un uomo di circa 30 anni, ferito da un colpo di arma da fuoco alla schiena in via dei Glicini.

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Rozzano Cinque Colpi Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

30enne ferito da un colpo di pistola alla schiena a Rozzano: indagano i carabinieri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rozzano, sparatoria al quartiere Aler: un uomo colpito alla schiena

Si legge su msn.com: Agguato in via Glicini, nella zona rossa della cittadina a sud di Milano. I colpii sono stati avvertiti da diversi cittadini, indagano le forze dell’ordine ...

Sparatoria a Rozzano, 30enne ferito alla schiena da un colpo di pistola: indagano i carabinieri

Secondo fanpage.it: Un 30enne è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena nella mattinata del 29 maggio a Rozzano (Milano). Le sue condizioni sembravano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri ...

I cinque spari e il ferito a terra. Un proiettile nella schiena e la raffica ad altezza uomo

Riporta msn.com: Via dei Glicini, si indaga sull’ipotesi di una spedizione punitiva nell’ambito dello spaccio in strada. Caccia all’esecutore e a quattro presunti complici. "Li abbiamo visti fuggire a piedi...".