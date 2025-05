Spadolini una direzione d’amore Boom di vendite e nuove edizioni

Giovanni Spadolini torna protagonista con un boom di vendite per "Una direzione d'amore". La figura poliedrica dello storico, giornalista e politico affascina nuove generazioni, dimostrando che la passione per la cultura è un trend in costante ascesa. In un’epoca in cui l’informazione scorre veloce, riscoprire il valore della narrazione storica è fondamentale. Spadolini ci invita a riflettere: ogni pagina scritta è un passo verso la comprensione del nostro passato.

di Cosimo Ceccuti * Giovanni Spadolini era solito ripetere di avere tre anime, lo storico, il giornalista, il politico, o meglio l’uomo delle istituzioni. Le prime due le aveva coltivate fin dalla tenera età: a nove anni, in quarta elementare, aveva scritto il suo primo “libro”, a mano su un quaderno, ’Avvenimenti importanti della storia d’Italia’; a undici, al ginnasio, aveva dato vita al suo primo giornalino, ’Il mio pensiero’. Appena laureato in giurisprudenza approda al giornalismo di professione. Allorché assume la direzione a il Resto del Carlino, nel 1955, ha alle spalle significative esperienze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spadolini, una direzione d’amore. Boom di vendite e nuove edizioni

