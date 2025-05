Spaccio e bivacchi nei parchi In arrivo controlli a tappeto Sale la paura | Zone fuori controllo

Controlli a tappeto nei parchi cittadini: l'estate porta con sé non solo sole e relax, ma anche la necessità di garantire sicurezza. Mentre il fenomeno dello spaccio cresce, aumentano le paure tra i cittadini. Le autorità intensificheranno le operazioni per ripristinare la tranquillità. Un punto interessante? La sinergia tra istituzioni e comunità locale potrebbe essere la chiave per un'estate più serena. È tempo di riprendersi gli spazi pubblici!

Controlli mirati nei parchi cittadini, dove l’attività di spaccio pare dilagare ma anche potenziamento di specifiche attività di controllo in determinate zone della città alla luce della stagione estiva. È quanto deciso ieri nell’ambito della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e, nel quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità diffusa, sarà sottoscritto con il Comune il Protocollo di Intesa ’ Mille occhi sulla città ’, che prevede un sistema di sicurezza integrato, tra gli Istituti di vigilanza privata e gli organi di polizia. Durante la riunione, inoltre, sono stati analizzati i servizi svolti nei primi cinque mesi dell’anno, a partire da gennaio: parliamo di 24 arresti, di cui 19 per stupefacenti e 5 per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio e bivacchi nei parchi. In arrivo controlli a tappeto. Sale la paura: "Zone fuori controllo"

