Spaccio di sostanze stupefacenti | 12 misure cautelari droga anche nella movida

Un'operazione dei Carabinieri ha portato all'arresto di 12 persone legate al traffico di droga, proprio nel cuore della movida. Questo evento non è solo un campanello d'allarme per la sicurezza pubblica, ma mette in luce un fenomeno preoccupante: l'infiltrazione della criminalità nelle aree di svago. La lotta contro lo spaccio non è mai stata così attuale e cruciale, soprattutto per garantire un divertimento sano e sicuro a tutti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, all'esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari delle Compagnie Carabinieri di Benevento e Cerreto Sannita hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari custodiali e coercitive emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento nei confronti di dodici persone residenti in Benevento, Telese Terme e nelle province di Napoli e Caserta (in particolare, tre condotte in carcere, sei sottoposte agli arresti domiciliari ed altre tre sottoposte alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria), tutte gravemente indiziate di delitti di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana, commessi dall'anno 2018 fino al mese di Marzo 2023.

