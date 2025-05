Spaccio di hashish ed eroina arrestato pusher 28enne a Viterbo | fermato in auto dalla Polizia

A Viterbo, la Polizia di Stato ha messo a segno un'importante operazione contro il traffico di droghe. Un 28enne trovato in possesso di hashish ed eroina è stato arrestato, mentre un cittadino filippino è stato denunciato. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione verso la lotta allo spaccio, un fenomeno in aumento che tocca sempre più città italiane. La sicurezza delle nostre comunità è una priorità !

Operazione della Polizia di Stato a Viterbo: un cittadino filippino denunciato e un viterbese arrestato per detenzione e spaccio di droga.

Perquisizione domiciliare, giovane arrestato per spaccio e poi rimesso in libertÃ

Una perquisizione domiciliare ha portato all'arresto di un giovane di 25 anni a Brindisi, accusato di spaccio di hashish e marijuana.

Vende hashish dal balcone di casa in via Lorenteggio a Milano: arrestata la figlia di “Nonna eroina”

Secondo fanpage.it: Una 65enne è stata arrestata lo scorso 27 maggio per spaccio. La donna, residente in via Lorenteggio a Milano, sarebbe la figlia della cosiddetta “Nonna eroina”.

Bernate Ticino, 22enne arrestato per spaccio

ticinonotizie.it scrive: Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fermo è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, a Bernate Ti ...