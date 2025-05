Spaccio di cocaina e hashish tra Palermo e Trapani scattano 18 condanne

Le recenti condanne a 18 individui per spaccio di droga tra Palermo e Trapani illuminano un fenomeno allarmante: la crescente interconnessione delle reti criminali nel traffico di stupefacenti in Sicilia. L’operazione "Piazza pulita" sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare questo trend, ma solleva anche interrogativi su quante siano le piazze di spaccio ancora attive e come possiamo, tutti, contribuire a liberare le nostre città dalla droga.

Avrebbero gestito una piazza di spaccio a Trapani, ma i loro fornitori di hashish e cocaina sarebbero stati palermitani, ed erano tutti finiti in un blitz che la squadra mobile aveva chiamato - non a caso - "Piazza pulita", a luglio del 2023. Adesso per 18 imputati sono arrivate altrettante.

Spaccio nel condominio popolare a Pesaro, blitz dei Carabinieri: cocaina e soldi nascosti in casa

Un'operazione antidroga dei Carabinieri ha portato all'arresto di un giovane albanese nel condominio popolare di Pesaro.

