Spaccio al minuto chiusa indagine nella Piana del Sele | in 11 nei guai

Undici persone coinvolte in un'indagine dei carabinieri nella Piana del Sele: un campanello d'allarme su un fenomeno che affligge molte comunità italiane. Lo spaccio di droga, infatti, non è solo un problema locale, ma riflette un trend nazionale in crescita. La lotta alla droga è più che mai un tema attuale, e la gestione di queste situazioni richiede un impegno collettivo. Quali misure verranno adottate per contrastare questa piaga?

Undici persone, stando ad un'indagine conclusa e condotta dalla Procura di Salerno, rischiano il processo per detenzione e spaccio di droga. Il gruppo - undici gli indagati - rispondono di una serie di episodi ricostruiti dai carabinieri tra Eboli e la Piana del Sele Le accuse Alcuni degli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Spaccio al minuto, chiusa indagine nella Piana del Sele: in 11 nei guai

Spaccio di coca, crack e hashish: undici arresti in un mese, sequestrati 18 mila euro

Negli ultimi trenta giorni, i carabinieri del Comando provinciale hanno intensificato la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando undici arresti, inclusi un minorenne e una donna.

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Minuto Chiusa Indagine Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spaccio al minuto, chiusa indagine nella Piana del Sele: in 11 nei guai. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spaccio in Valle, chiusa l'inchiesta

Segnala rainews.it: La procura di Aosta ha chiuso l'indagine sul giro di spaccio di cocaina, crack ed eroina che nel luglio scorso aveva fatto scattare le manette per cinque persone. L'operazione, portata avanti dai ...

Bari: chiusa l'azienda dello spaccio a Bitonto

Riporta poliziadistato.it: Le indagini presero il via per fare luce sui numerosi scontri armati per la supremazia sulle piazze di spaccio contese con il gruppo dei Cipriano, che portarono alla morte di una donna, colpita da un ...

Spaccio al confine per ostacolare indagini, tre arresti

Lo riporta ansa.it: nascondevano cocaina e hascisc nel territorio di una cedendolo in una delle altre due per rendere più difficoltose le indagini - ritengono gli inquirenti - tre fratelli di origini albanesi ...