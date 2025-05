Spacciatore senza fissa dimora arrestato a Sassuolo dopo aver occupato un appartamento

Un arresto che riaccende i riflettori sulla lotta contro il traffico di droga nelle nostre città. A Sassuolo, un uomo senza fissa dimora è stato colto in flagrante mentre occupava un appartamento e spacciava cocaina. Questo evento non è isolato: è il sintomo di un fenomeno più ampio che coinvolge vulnerabilità sociali e criminalità. Rimanere informati è fondamentale per comprendere la realtà che ci circonda.

Lunedì pomeriggio i militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 32 anni, senza fissa dimora, trovato in possesso di cocaina suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento.

Cani insieme ai senza fissa dimora, un corso formazione a Firenze

Firenze, 17 maggio 2025 - Il Comune di Firenze lancia un corso di formazione innovativo che unisce la tutela degli animali al supporto per i senza fissa dimora.

