Spaccata nel centro storico di Genova ladri in azione alle Cantine Camilla | Foto

Una spaccata nel cuore di Genova, alle Cantine Camilla, riaccende l’allerta sulla sicurezza nel centro storico. I ladri hanno forzato un cancello e una finestra con un palo d'impalcatura, lasciando il titolare preoccupato per l’aumento della criminalità. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante: il degrado e l’insicurezza stanno minando la vivibilità di luoghi storici, mettendo a rischio non solo i commercianti, ma anche il fascino della città. Riusciranno le

Forzati un cancello e una finestra con il palo di un’impalcatura. Il titolare del locale di vico degli Indoratori: “La situazione è sempre più difficile in questa zona”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Spaccata nel centro storico di Genova, ladri in azione alle Cantine Camilla | Foto

Furto con spaccata in centro storico: nel mirino dei ladri un'attività commerciale

Un nuovo furto con spaccata ha scosso il centro storico di Trento, colpendo un'attività commerciale in via Buccella.

Cerca Video su questo argomento: Spaccata Centro Storico Genova Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Furto con spaccata in centro storico: nel mirino dei ladri un'attività commerciale; A tavola nei vicoli: in 4 mila da San Giorgio a via Prè; Furti sui bus Amt e sui pullman Flixbus, denunciate cinque persone a Genova; Gardolo, furto con spaccata al ristorante: “Ho perso l’incasso di tre giorni”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spaccata nel centro storico, ladri in azione alle Cantine Camilla

Da ilsecoloxix.it: Forzati un cancello e una finestra con il palo di un’impalcatura. Il titolare del locale di vico degli Indoratori: “La situazione è sempre più difficile in ...

Comunali. Nel centro storico di Genova, roccaforte rossa, il segreto di Salis: "È l'anti Meloni"

Lo riporta genova.repubblica.it: Il vento è cambiato, ripetono nel centro storico di Genova che alle ultime regionali – vinte dall’ex sindaco di centrodestra Marco Bucci – rappresentò comunque un plebiscito per Andrea Orlando. Qui, n ...

Aggressione omofoba a Genova, si spacca la maggioranza di centrodestra in consiglio comunale

Scrive msn.com: La maggioranza di centrodestra in consiglio comunale si è spaccata su un ordine del ... l’episodio del giovane aggredito nel centro storico di Genova da un gruppo di ragazzi, insultato e ...