Spaccata ai danni della profumeria e furti | indagato lascia il carcere per i domiciliari

Brindisi è tornata al centro dell’attenzione con la recente vicenda che ha coinvolto una profumeria nel cuore della città. Cosimo Morleo, uno dei cinque indagati, ora ai domiciliari, rappresenta un segnale inquietante di come la criminalità stia mutando, spostandosi verso furti mirati e audaci. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend più ampio di insicurezza che sta investendo molte città italiane. Cosa ne pensano i brindisini?

BRINDISI - Uno dei cinque indagati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta sulla spaccata ai danni di una profumeria nel centro di Brindisi e su una serie di furti lascia il carcere per i domiciliari. Si tratta del 27enne brindisino Cosimo Morleo. In seguito alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Spaccata ai danni della profumeria e furti: indagato lascia il carcere per i domiciliari

Cerca Video su questo argomento: Spaccata Danni Profumeria Furti Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Ennesima spaccata in città: colpita la tabaccheria Lisimberti: Hanno divelto la saracinesca e sfondato il vetro, rubati soldi e Gratta e Vinci, migliaia di euro di danni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Furti a raffica in centro a San Lazzaro: spaccata in profumeria

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Bologna, 11 novembre 2024 – Non c’è pace per i commercianti sanlazzaresi che, nell’ultimo periodo, stanno subendo innumerevoli furti con spaccata ... locali della profumeria e rubare ...

Cep sotto assedio: furto con spaccata in una farmacia, a vuoto il colpo in un laboratorio d’analisi

Riporta palermotoday.it: Nel quartiere sono finite nel mirino due attività di via Besio e via Luigi Vanvitelli. Registrati danni per migliaia di euro. Su entrambi gli episodi indaga la polizia ...

Il video dei due furti con spaccata a una profumeria di Catania, due arresti

Segnala msn.com: Il video dei due furti con spaccata a una profumeria di Catania, due arresti L'Inter straccia l'Atalanta 7-1 The Voice Senior, il pubblico ha capito tutto: il dettaglio che non passa inosservato I ...