S’Ozzastru di Elisa Guidelli | il corto animato che racconta la Sardegna dal punto di vista di un albero millenario

S’Ozzastru di Elisa Guidelli è un corto animato che offre una nuova prospettiva sulla Sardegna, raccontata attraverso gli occhi di un olivastro millenario. Questa opera non è solo un omaggio alla natura, ma un potente richiamo alla resilienza e alla memoria storica. In un'epoca in cui la sostenibilità è più importante che mai, il messaggio di Guidelli risuona forte: preservare le radici per affrontare le sfide del futuro. Scopri come la bellezza può ispirare cambiamento!

Elisa Guidelli è l’autrice di S’Ozzastru, il corto animato che ha conquistato il pubblico di Visioni Sarde grazie a una narrazione profonda e originale. Il titolo fa riferimento all’ olivastro più antico d’Europa, situato in Sardegna, simbolo di resilienza, memoria storica e natura che resiste al tempo e agli incendi. Nato da un’idea iniziale universale – raccontare la storia del mondo dal punto di vista di un albero – il progetto si è trasformato, grazie al confronto con Nickel Film e alla regia di Carolina Melis, in un vero e proprio inno alla Sardegna. La storia, fortemente radicata nel paesaggio e nella cultura sarda, fonde elementi storici, paesaggistici e ambientali in un racconto visivo potente e suggestivo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “S’Ozzastru” di Elisa Guidelli: il corto animato che racconta la Sardegna dal punto di vista di un albero millenario

Cerca Video su questo argomento: S Ozzastru Elisa Guidelli Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

S’Ozzastru: L’ulivo più antico d’Italia, testimone di 4000 anni di storia in Sardegna

Lo riporta ohga.it: Si chiama S'Ozzastru, un olivo selvatico che cresce nel piccolo comune di Luras e che, con i suoi 4000 anni di vita, è considerato il più antico d’Italia e uno dei più vecchi al mondo. Un testimone ...