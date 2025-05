Sovraffollamento suicidi e violenze | la situazione delle carceri a Milano e in Lombardia nel report di Antigone

La situazione carceraria a Milano e in Lombardia è critica: San Vittore, il carcere più sovraffollato d'Italia, fa da eco a una realtà allarmante. Con un personale insufficiente e un numero crescente di suicidi, emerge un tema cruciale che riguarda non solo la giustizia ma l'intera società. Questo report di Antigone invita a riflettere su un sistema che ha bisogno di riforme urgenti. Una vera emergenza che merita attenzione.

