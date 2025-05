Sotto la forza della pioggia cede un grosso albero e si sbriciola un muro in città

La tempesta ha colpito Lecce, portando con sé l'inevitabile fragilità delle nostre strutture. Un muro di cinta e un albero, simboli di stabilità, si sono trasformati in macerie. Questo evento ci ricorda quanto sia essenziale investire nella manutenzione urbana, specialmente in un contesto climatico sempre più estremo. La resilienza delle città è messa alla prova: siamo pronti a rispondere a questa sfida?

LECCE – La pioggia e il vento, in poche ore, provocano un paio di danni più seri in città: crolla un muro di cinta e cede anche un albero. L'episodio più recente in via Rapolla, nella serata di ieri, dove la recinzione in muratura di un'abitazione, al civico 69, si è improvvisamente sbriciolata.

FOTO/ Pioggia battente sull’Irpinia: cede l’asfalto sulla Statale

In Irpinia, il maltempo ha messo a dura prova la viabilità: a Montemiletto, forti piogge hanno causato il cedimento dell'asfalto sulla SS7 Appia.

Bagheria sotto la pioggia: uomo cade in un tombino

Si legge su canalesicilia.it: Una breve ma intensa pioggia di ieri sera ha provocato disagi e emergenze ... in un incidente quando un tombino è stato scoperchiato dalla forza dell’acqua e ha ceduto sotto i suoi piedi mentre ...

